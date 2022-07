Flüchtlinge Ukraine-Krieg: Menschen in und um Tangerhütte zeigen Mitgefühl

Alte Menschen erinnern sich an eigene Kriegserfahrungen, Mieter mit wenig Geld spenden Möbel und mehr und sogar Flüchtlinge selbst packen in Tangerhütte mit an. Was der Ukraine-Krieg im zwischenmenschlichen Bereich auslöst, das bewegt Ingo Buchali von der Wohnungsgenossenschaft sehr.