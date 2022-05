Ukraine-Krieg: „Osterweiterung“ an der Europaschule in Stendal

Die ukrainischen Grundschüler in der Ankunftsklasse Am Stadtsee haben ihre erste Schulwoche hinter sich. Wie hat sich der Schulalltag durch die sie verändert?

15 ukrainische Schülerinnen und Schüler haben den Unterricht an der Europaschule Grundschule Am Stadtsee aufgenommen.

Stendal - Nach ihrer Flucht sind ukrainische Kinder in der Europaschule in Stendal angekommen. Schulleiterin Silke Kahrstedt erzählt, wie die ersten Begegnungen auf dem Schulhof und in den Klassenzimmern verlaufen sind.