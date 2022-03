Ukraine: Wie in Stendal Ehrenamtliche den Kriegsflüchtlingen helfen können

Betten, Schränke und Stühlen stehen in der Turnhalle des Berufschulzentrums in Stendal bereit.

Stendal - vs/ld

Die erste Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine in der ehemaligen Frauenklinik in Stendal ist voll. Kurzerhand ist die Turnhalle am Berufsschulzentrum zur zweiten Notunterkunft eingerichtet worden. Rund 100 Ukrainer können vorläufig in der Schillerstraße unterkommen.

Innerhalb eines Tages haben Mitarbeiter des Landkreises mithilfe des Berufsschulzentrums sowie der Feuerwehren Tangermünde und Tangerhütte „die Sportstätte umfunktioniert“, sagt Sinah Wiesner, Mitarbeiterin in der Pressestelle des Landkreises. Zwei Zelte vor dem Eingang dienen als erste Aufenthaltsstation. Die Anmeldungen und die Corona-Tests erfolgen im Foyer. In der Turnhalle stehen Einzel- und Doppelbetten, Garderobenspinde und Stühle. Gegessen wird im großen Empfangsraum.

Neben den zwei Notunterkünften habe der Landkreis auch 30 Wohnungen angemietet, die schnellstmöglich mit gespendeten Möbeln ausgestattet werden sollen, sagt Sinah Wiesner. Zudem sind rund 100 Wohnungsangebote von privaten und gewerbetreibenden Personen über das Serviceportal auf der Internetseite des Landkreises eingegangen. „Geflüchtete Ukrainer, die im Landkreis Stendal bleiben wollen, erhalten nach der Erfassung im Internet und Registrierung in der Ausländerbehörde, eine Arbeitserlaubnis und Wohnsitzauflage“, teilt Sinah Wiesner mit.

Vier Hilfsmöglichkeiten für Ehrenamtliche

Wer sich ehrenamtlich bei der Ukraine-Hilfe beteiligen möchte, hat vier Möglichkeiten: Die erste lautet „Anpacken“ und bedeutet körperliche Hilfsarbeiten in den Sammelstellen. Das zweite Hilfsangebot heißt „Übersetzen“. In den Notunterkünften werden dringend Personen gesucht, die russische oder ukrainische Sprachkenntnisse habe. Die dritte Möglichkeit ist „Soziale Hilfe“, die derzeit geplant wird. Hier können Ehrenamtliche beispielsweise Stadtrundgänge, Kennenlernen der Stadt und gemeinsames Kochen für die Geflüchteten vornehmen. Für diese drei Hilfsmöglichkeiten ist David Messner von der Freiwilligen-Agentur-Altmark Ansprechpartner. Ihn erreichen Interessenten unter der Telefonnummer 03931/565 63 20 und per Mail unter info@fa-altmark.de.

Das letzte Hilfsangebot heißt „Familienpatenschaft“. Eine Registrierung dafür ist in Arbeit. Als Ansprechpartnerin steht Susanne Becker vom Verein KinderStärken unter der Telefonnummer 03931/52 09 20 und per Mail unter susanne.becker@kinderstaerken-ev.de zur Verfügung.