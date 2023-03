Kriegsausbruch in der Ukraine Ukrainische Schriftstellerin Natalka Sniadanko: „Putin-Versteher gibt es nur in Deutschland“

Vor einem Jahr flüchtete die Schriftstellerin Natalka Sniadanko aus dem ukrainischen Lwiw nach Deutschland. In Stendal erzählt sie, warum es Putin-Versteher nur in Deutschland gibt, was Ostdeutsche besser wissen als Westdeutsche und warum ihr ein Fleck an der Wand nicht mehr aus dem Kopf gehen will.