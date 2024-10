So könnte in dem umgebauten DDR-Plattenbau in Stendal der Blick von der Wohnung auf die eigene Terrasse aussehen.

Stendal - Ein in Deutschland einzigartiges Wohnungsbauprojekt könnte in Stendal Realität werden. Die Stadträte der Hansestadt stellen mit ihrem Abstimmungsverhalten das Fördergeld für den Umbau eines DDR-Plattenbaus in Stadtsee in Aussicht.