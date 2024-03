Stendal - Wirtschaftlich gibt es viele Hebel, die Stendal in Bewegung setzen könnte, um sich weiterzuentwickeln. Aber was hat Vorrang? Das Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA) hat in Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal und der Stadtverwaltung einen Fragebogen entwickelt, um Bürgern und Unternehmen diese Frage zu stellen.

Die Ansiedlung von Industriegebieten oder kommunale Wirtschaftsförderung? Leerstand verringern oder Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern? Brachliegende Objekte wiederbeleben oder attraktive Angebote der Kinderbetreuung schaffen?

Meinung der Bürger ist gefragt

Bei zwölf Fragen haben Bürger die Wahl. Der Fragebogen „wird verschiedene Lebensbereiche ansprechen“, sagt Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos). Die Beteiligten wollen „möglichst viele Menschen in Stendal erreichen“.

Angelehnt ist der Fragebogen an einer Erhebung des Vogtlandkreises in Sachsen. In dem Kreis mit 227.000 Einwohnern haben sich mehr als 6.000 Menschen beteiligt, um die Zukunft ihrer Region mitzugestalten. Im knapp 40.000 Einwohner großen Stendal wären 1.000 Teilnehmer schon ein großer Erfolg, so Bastian Sieler.

Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, kann sie im Internet über die Webseite der Stadt Stendal aufrufen. Aber auch in Papierform kann der Fragebogen ausgefüllt werden. Der liegt bei mehreren Einzelhändlern und der Touristinfo aus.