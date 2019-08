An der Stadtseealle in Stendal hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Foto: Antonius Wollmann

Zwei Autos sind in Stendal kollidiert. Ein Pkw überschlug sich.

Stendal l Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagvormittag in Stendal ereignet, als ein Peugeot und ein VW an der der Kreuzung Stadtseealle/Moltkestraße kollidiert sind. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer des VW den Unfall verursacht, weil er über eine rote Ampel gefahren war.

In der Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der VW und landete auf dem Dach. Drei Personen sollen bei dem Unfall leicht verletzt worden sein.