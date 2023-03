Die Bergung des Spezialkrans nach dem Unfall auf der B189 bei Stendal am Montag, 13. März, gegen 17 Uhr erwies sich als sehr aufwändig. Bis weit nach Mitternacht dauerten die Arbeiten an.

Stendal - Knapp acht Stunden hat die Bergung des Mobilkrans auf der B189 bei Stendal gedauert. Das 60 Tonnen schwere Spezialfahrzeug ist am Montag, 13. März, gegen 17 Uhr in Höhe der Abfahrt Gohre von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge in den Straßengraben gerutscht.