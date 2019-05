Eine 80 Jahre alte Frau hat am Montagnachmittag in der Wendstraße mit ihrem Opel insgesamt drei geparkte Autos gestreift.

Stendal (vs) l Eine 80 Jahre alte Frau hat am Montagnachmittag in der Wendstraße mit ihrem Opel insgesamt drei geparkte Autos gestreift, die am rechten Straßenrand standen. Jeweils ein VW, ein Honda und ein BMW wurden dabei beschädigt. Der Opel der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Polizei.