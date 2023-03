Vereinsleben Ungewöhnlich: Erste Frau an der Spitze der Tangermünder Schützengilde

Doreen Prox ist in der Geschichte der Tangermünder Schützengilde die erste Frau an der Spitze. Im Januar war sie von den Mitgliedern in diese Position gewählt worden. Was motiviert eine junge Frau dazu, aktives Mitglied in einer Schützengilde zu sein und zudem eine Männerdomäne anzuleiten?