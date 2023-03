Stendal - Sie trauen dem Frieden nicht. Die Rede ist von den Familien im Stendaler Ortsteil Jarchau, die seit gute 30 Jahren in Einfamilienhäusern in der Holzstege wohnen und seit dem auf eine befestigte Straße vor ihren Grundstücken warten. Deshalb haben sie sich in einem Schreiben an die Mitglieder des Stendaler Stadtentwicklungsausschusses gewandt, die eine wichtige Entscheidung zu treffen haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.