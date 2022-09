Unkraut fühlt sich in den Straßen von Tangerhütte wohl

Meterhohes Unkraut auf Gehwegen in Tangerhütte sorgt für Unmut bei Nachbarn, die sich an die Straßenreinigungssatzung halten. Doch das Ordnungsamt hat bereits rechtliche Schritte eingeleitet.

In der Tangerstraße in Tangerhütte grünt und blüht es auf dem Gehweg. Die Anwohner stört dieser Anblick seit langem.

Tangerhütte - Seit Monaten steht das Unkraut wie ein Wald rings um ein Eckgrundstück an der Tanger- und Schillerstraße in Tangerhütte. Da blühen meterhoch Goldrute und Sonnenblumen zwischen Pflaster und Bordsteinen und steht das Gras in dicken Büscheln.