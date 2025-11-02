Der Weg zur Ganztagsgrundschule in Stendal gilt als deutschlandweit unsicherster. Das vom Automobilclub Europa vorgelegte Testergebnis war vermeidbar, kritisiert die SPD-Fraktion im Stadtrat.

Das Überqueren der Röxer Straße auf Höhe der Ganztagsgrundschule Stendal ist gefährlich.

Stendal - Zu der für Schüler gefährlichen Situation auf dem Weg zur Ganztagsgrundschule in Stendal meldet sich die SPD-Ratsfraktion zu Wort. Anlass ist das schlechte Abschneiden im Schulweg-Sicherheitstest des Automobilclubs Europa. Darin war der Weg zur Ganztagsgrundschule als bundesweit unsicherster eingeschätzt worden.