Nachhaltige Energie Unternehmen aus Stendal verpassen Dächern Photovoltaikanlagen - Wie Bürger davon profitieren

Stadtwerke und Wohnungsbaugenossenschaft aus Stendal arbeiten zusammen, um Dächer in der Hansestadt mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Was sie schon geschafft haben und was die nächsten Pläne sind.