Gericht Stendal spricht Hells-Angels-Mitglied aus Salzwedel frei

Hells Angels-Mitglied Kay S. soll einen 25-jährigen Mann in Salzwedel mit zwei Messerstichen in den Rücken schwer verletzt haben. Das Landgericht Stendal hat im Rocker-Prozess wegen versuchten Totschlags jetzt ein Urteil gefällt.

Stendal/Salzwedel - Kay S. soll einen 25-jährigen Mann in Salzwedel mit zwei Messerstichen in den Rücken schwer verletzt haben. So lautete die Anklage gegen das Mitglied der Rockerbande Hells Angels. Warum das Landgericht Stendal den 48-Jährigen am Dienstag freigesprochen.