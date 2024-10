Prozess am Landgericht Stendal kommt zu einem Ende: Im Fall einer Attacke auf eine Spielhallen-Mitarbeiterin in Osterburg und geraubtem Geld ist ein Urteil gesprochen worden.

Wie im Film (hier Dreharbeiten für einen Tatort) lief der Überfall auf eine Spielothek in Osterburg ab.

Stendal - Die Große Strafkammer am Landgericht Stendal hat am Donnerstag, 18. Oktober, im Prozess um einen Überfall auf eine Spielothek in Osterburg im Februar 2023 ein Urteil gesprochen.