Stendal - Mit der Yoga-Matte in einer historischen Kathedrale entspannen? Klingt kurios, ist aber demnächst im Musikforum Katharinenkirche in Stendal möglich.

Der Musikpädagoge Bohodar Bohdan Shved möchte mit einer Mischung aus Konzert und Meditation eine Verbindung zum Publikum aufbauen. Gemeinsam mit Musikern und verschiedenen Instrumenten wie Trommeln, Flöten und Klangschalen sollen gemeinsam mit den Gästen ein interaktives Konzert geschaffen werden. „Wir wollen gemeinsam zur Ruhe kommen und zusammen mit unseren Stimmen klingen“, sagt er.

Damit das funktioniert, muss etwas Platz geschaffen werden. Die Veranstaltung ist für 100 bis 150 Menschen gedacht. Es wird Sitz- und Liegeplätze geben. Eigene Yoga-Matten, Kissen und Decken müssen mitgebracht werden.

„Sowas in der Region anbieten zu können, ist schon einzigartig. Wenn ich sehe, wie nervös und gestresst Menschen heute sind, tut es gut, mal gemeinsam abzuschalten und zur Ruhe zu kommen“, sagt René Brandt vom Musikforum.

Zum Konzert gehört eine Kakao-Zeremonie. „Wir reichen Kakao als eine gemeinsame Mahlzeit. Er hat eine beruhigende Wirkung“, erklärt Bohodar Bohdan Shved.

Viel Improvisation und Kontakt zum Publikum

Bohodar Bohdan Shved kommt ursprünglich aus der Ukraine und lebte 25 Jahre in der Schweiz. Dort entwickelte er seine Projekte mit einer Verbindung aus dem traditionellen Musizieren und Elementen von Tanz, Lichtgestaltung und Interaktion mit dem Publikum.

Mittlerweile wohnt der 52-Jährige in Berlin. Seit etwa 30 Jahren ist er als Orchester- und Chor-Dirigent tätig. „Die Verbindung aus der strengen Performance nach Noten, was in Mitteleuropa so geschätzt wird, und dem Unvorhersehbaren, dem freien Klang und dem Improvisieren ist für mich eine besondere Erfahrung“, sagt er.

Der Weg nach Stendal führt über Fans seiner Veranstaltungen. „Ich bin hier in der Region schon einmal aufgetreten. Das kam gut an. Also wurde angefragt, ob ich auch in Stendal auftreten könnte.“ Seit etwa einem Jahr ist er mit seinem Programm in dieser Form und seinem Team aus festen und wechselnden Musikern aus der Ukraine, der Schweiz und Deutschland unterwegs. Immer auf der Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten.

In der Katharinenkirche in Stendal geeigneten Ort gefunden

„Kathedralen eignen sich perfekt. Der Klang wird zunächst nach oben geleitet und geht dann zurück nach unten, direkt in den Körper“, erklärt Shved. Die Verbindung aus Musik, dem Wirken des Publikums und der Architektur ist für ihn einzigartig. Neben der Musik geht es auch um das gemeinsame Meditieren. Dafür werden verschiedene Atemübungen durchgeführt, bei denen ein gemeinsamer Klang entstehen soll.

„Ich bin neugierig darauf, wie es in Stendal angenommen wird und wie es danach weitergeht.“ Er hofft, dass sich möglichst viele Menschen auf das Projekt einlassen.

Zur Veranstaltung: Am 25. September findet von 19 bis 21.30 Uhr das Konzert „Klang-Medizin der Erde“ im Musikforum statt. Dort gibt es Tickets, ebenso im Internet.