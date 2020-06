Sparsamkeits-Appelle

Auch wenn es nach Versorger-Angaben noch keine Engpässe gibt: Die Appelle zum sorgsamen Umgang mit Trinkwasser mehren sich. Susanne Ahrens etwa ruft zur Sparsamkeit auf, was auch den Verzicht auf stundenlanges Rasensprengen beinhalte. Und der Landkreis Jerichower Land rät: „Die Bewässerung beziehungsweise Beregnung von Pflanzen sollte in die späten Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden verlegt werden, da die Verdunstung zu diesen Zeiten am geringsten ist.“