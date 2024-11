Stendal. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Stendal?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Stendal

In Stendal gab es im Jahr 2024 bislang fünf verkaufsoffene Sonntage: am 14. Januar zum Neujahrsmarkt, am 3. März zum Frühlingsfest, am 1. September zum Sachsen-Anhalt-Tag und am 6. Oktober zum Erntedankfest. Der bisher letzte Shopping-Sonntag fand am 3. November zum Rübenfest statt.

An den Tagen im Januar, März und Oktober öffnete das Porta Möbelhaus in der Heerener Straße 79 seine Türen. Zum Sachsen-Anhalt-Tag waren alle Geschäfte in der Innenstadt dabei.

Der letzte verkaufsoffene Sonntag steht dann am 15. Dezember anlässlich des Weihnachtsmarktes an. Dann sind wieder alle Geschäfte in der Innenstadt mit von der Partie.

Sind bereits verkaufsoffene Sonntage für das kommende Jahr geplant?

Bislang sind bereits zwei Einkaufs-Sonntage für 2025 angesetzt. Das Porta Möbelhaus öffnet am 12. Januar und am 5. Oktober 2025 für seine Kunden.