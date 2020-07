Der Landkreis Stendal geht ab sofort mit einem neuen Tempo-Messgerät auf die Jagd nach Rasern..

Stendal l Der Landkreis Stendal hat ab sofort den „Super-Blitzer“: So nennt die Verwaltung ihr neues Tempo-Messgerät, das es Rasern im gesamten Kreisgebiet schwerer machen soll, ungestraft aufs Gaspedal zu treten.

Blitzer ist flexibel einzusetzen

Das Besondere an dem Gerät, das der Landkreis von der Firma Jenoptik gemietet hat: Es kann sowohl in einem extra für diesen Zweck angeschafften weißen VW Caddy als auch in stationären Blitzsäulen eingesetzt werden. „So kann auch an Wochenenden gemessen werden oder wenn das Außendienstpersonal im Freizeitausgleich ist“, erklärt Vize-Landrat Sebastian Stoll. Auch in Kurven könne das Gerät vom Typ TraffiSTAR S350 eingesetzt werden.

Mit dem neuen Blitzer verfügt der Landkreis nun über drei Messanlagen: Zwei befinden sich an der Ortsdurchfahrt der B189 im Osterburger Ortsteil Erxleben.