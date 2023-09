Die 80-jährige Rentnerin Waltraud Weigel aus Stendal ist seit Sonnabend, 2. September, verschwunden. Ein Spürhund der Polizei findet am Montag eine Handtasche am Stadtsee.

Vermisst: Polizei sucht mit Helikopter nach 80-jähriger Frau in Stendal (Foto im Artikel)

Ein Helikopter der Polizei Stendal befindet sich auf Vermisstensuche am 4. September. Die 80-Jährige Seniorin ist am Abend des 2. September verschwunden.

Stendal - Helle Aufregung am Montagmorgen, 4. September, in Stendal. Die 80-jährige Seniorin Waltraud Weigel wird vermisst. Und das bereits seit Sonnabend, 19.30 Uhr. Gegen 13.45 Uhr ist ein Helikopter der Polizei zu sehen und zu hören, der das Stadtgebiet überfliegt.

Polizeibeamte suchen auf dem Stadtsee in Stendal vom Tretboot aus nach der vermissten Rentnerin. Foto: Andreas König

Polizeibeamte suchen den Stadtsee mit Hilfe eines Schlauchboots der Feuerwehr Stendal ab. Seit Sonntagabend sind bereits Spürhunde im Einsatz. In der Nähe des Stadtsees an einer Brücke über die Uchte, schlägt ein Hund an: Eine Handtasche wird gefunden. Ob sie Waltraud Weigel gehört, lasse sich anhand des Inhalts „nicht zweifelsfrei feststellen“, wie die Polizei erklärt.

Nun konzentriert sich die Suche auf den Stadtsee. Weil die Insel per Schlauchboot schlecht zu erreichen ist, steigen zwei Beamte in ein Tretboot und suchen den See ab. Der Polizeihubschrauber kreist weiter über Stendal. Bis Redaktionsschluss bleibt Waltraud Weigel verschwunden. Die Suche wird laut Polizeirevier fortgesetzt.

Waltraud Weigel wird seit Sonnabend, 2. September, vermisst. Foto: Polizei Stendal

Waltraud Weigel wird wie folgt beschrieben: 80 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, blaue Augen, schlanke Gestalt, kurzes graues Haar, nach hinten gekämmt,dement. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, möchte sich unter 03931/6850 beim Polizeirevier Stendal oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.