Die Arbeiten am neuen Kreisverkehr in Stendal dauern länger. Darum bleibt auch die Ampel länger.

Stendal l Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr an der Uenglinger/Salzwedeler Straße in Stendal dauern länger als geplant. Damit verlängert sich auch die derzeitige Verkehrsregelung per Ampel – voraussichtlich bis 9. November. Laut Mitteilung der Landesstraßenbaubehörde werde der Kreisverkehr erst zum 30. November fertig, Grund für die Verzögerung seien Lieferengpässe für Betonpflaster.

Ab 10. November Einbahnstraße

Ab 10. November und bis zum Bauende werde dann an der Umleitungsstrecke entlang am Altoa wieder die Einbahnstraßenregelung gelten. Das heißt, stadtauswärts Richtung Uenglingen und Bismark fährt man wieder die Straße Am Wasserturm entlang, vorbei am neuen Kreisverkehr an der Tankstelle (Salzwedeler Straße) und stadteinwärts geht es wieder rechts rein an der Altmark-Oase vorbei.

Die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen, jetzt werden Geh-/Radwege gepflastert, Markierungen aufgetragen, die Kreisinsel bepflanzt sowie Entwässerungsmulden und Regenrückhaltebecken geschaffen. Außerdem werden Geländer an den Rampen angebracht und Fugen auf der Brücke instandgesetzt.