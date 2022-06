Jazz-Musiker Video: Nachwuchs-Jazz-Trompeter Felix Hünemöller - „Stendal ist meine musikalische Heimat“

Mit 6 Jahren hat der Stendaler Felix Hünemöller angefangen, Trompete zu spielen. Durch ein FSJ Kultur an der Musik- und Kunstschule konnte er sich auf den nächsten Schritt in Richtung Profi-Musiker vorbereiten: ein Jazz-Studium an der renommierten Hochschule für Musik und Theater Hamburg.