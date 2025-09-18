Reiterhof im Tangermünder Ortsteil Buch erhält erneut Qualitäts-Auszeichnung des Deutschen Tourismusverbandes. Den Gästen wird dort allerhand geboten.

Übergabe der Urkunde zur 4-Sterne-DTV-Klassifizierung (von links): Doreen Prox vom Tangermünder Tourismusbüro, Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm, ART-Geschäftsführerin Carla Reckling-Kurz und Steffi Albrecht.

Buch - Vier leuchtend gelbe, achtzackige Sterne signalisieren: Bei Familie Albrecht auf dem Reiterhof im Tangermünder Ortsteil Buch erwartet die Gäste ein ausgezeichneter Gastgeber. Bei der Prüfung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) hat sich ihre kontinuierliche Arbeit ausgezahlt.