Ferien auf dem Reiterhof Vier-Sterne-Urlaub in der Altmark verbringen
Reiterhof im Tangermünder Ortsteil Buch erhält erneut Qualitäts-Auszeichnung des Deutschen Tourismusverbandes. Den Gästen wird dort allerhand geboten.
18.09.2025, 17:42
Buch - Vier leuchtend gelbe, achtzackige Sterne signalisieren: Bei Familie Albrecht auf dem Reiterhof im Tangermünder Ortsteil Buch erwartet die Gäste ein ausgezeichneter Gastgeber. Bei der Prüfung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) hat sich ihre kontinuierliche Arbeit ausgezahlt.