Landwirtschaft Vlogger und Landwirt aus der Altmark hilft Agrarökologen beim Forschen für bessere Ernten

Ja, es gibt sie noch, die Brotgetreide-Produzenten in der Altmark. Familie Kahmann/Allmrodt aus Schönwalde etwa ist so einer. Und was trotz jahrelanger Dürre und schlechter Bodenwerte in der Altmark für Biodiversität und bessere Ernten gemacht werden kann, das zeigte Video-Blogger (Vlogger) und Landwirt Michel Allmrodt bei einem Feldtag mit dem Institut für Agrarökologie und Biodiversität aus Mannheim.