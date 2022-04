Senioren Volkssolidarität schließt Treffpunkt in Stendal und kürzt Öffnungszeiten in Osterburg

Die Volkssolidarität dünnt ihre Angebote aus. Die Begegnungsstätte in Stendal-Stadtsee wird zum Jahresende geschlossen. In Osterburg müssen „nur“ kürzere Öffnungszeiten in Kauf genommen werden.