Leser stimmen bei Wettbewerb "Altmark-Hochzeit" über Hochzeitspaare ab. Noch bis Mittwoch kann abgestimmt werden.

Altmark l Bereits am ersten Tag, nachdem das Halbfinale der Volksstimme-Aktion „Altmarkhochzeit 2018“ eingeläutet wurde, ist die Resonanz atemberaubend. Mehr als 2000 Leser gaben auf der Homepage der Volksstimme ihr Votum für ihr Traum-Hochzeitspaar des vergangenen Jahres ab. Das können Sie in der Halbfinalrunde übrigens noch bis zum Mittwoch, 6. März, tun. Und so geht‘s: Einfach das Favoritenpaar anklicken und schon ist Ihre Stimme registriert. Die zehn Paare, die die meisten Stimmen erhalten, nehmen an der zweiten, der Finalrunde teil.

Sieger gewinnen Reisegutschein

Am Sonnabend, 9. März, werden diese Final-Paare in der Volksstimme veröffentlicht. Leser der Print-Ausgabe der Volksstimme haben die Möglichkeit, über „ihr“ Traumpaar per Coupon abzustimmen. Selbstverständlich kann beim Finale auch wieder Online abgestimmt werden. Das Paar, das die meisten Stimmen erhält, wird nach der Abstimmung, die am 16. März enden wird, bekanntgegeben. Es wird sich über einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro freuen dürfen.

Zur Abstimmung geht es hier.