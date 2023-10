Seit mehr 30 Jahren wird in der Altmark-Käserei Uelzena in Bismark aus Milch Käse hergestellt. Welche Aufgaben man während der Herstellung hat und welche Pläne die Käserei für die Zukunft verfolgt.

Vom Labor auf den Tisch - Wie in der Altmark-Käserei Bismark Käse entsteht

Mit Hilfe eines sogenannten Aerometers überprüft Laura Kaufmann im Labor der Altmark-Käserei Uelzena in Bismark die Dichte der Rohmilch.

Bismark - Für viele Menschen ist er nicht vom Frühstücks- oder Abendbrottisch wegzudenken: der Käse. In der Altmark-Käserei Uelzena in Bismark wird Käse seit über 30 Jahren hergestellt und weit über die Grenzen der Altmark hinaus verschickt. „Käseherstellung ist die Königsdisziplin der Milchverarbeitung“, sagt der Leiter der Käserei, Frank Bauermeister. Die Altmark-Käserei beliefert Kunden aus der ganzen Welt, unter anderem landet der Käse auf Tischen in Japan, Frankreich und Neuseeland.