Theaterpädagoge Jörn Zacharias lebte bereits in Prag und Berlin – 2022 kam er zum Theater der Altmark (TdA) in Stendal. Ein Glücksfall, wie er im Volksstimme-Interview erklärt.

Jörn Zacharias vor einem Teil des Stücksets „Insel der Diebe“, auf das er die Jungmärker vorbereitete. Die Premiere am Theater der Altmark Stendal gaben die Laienschauspieler am 17. Juni 2023.

Stendal - Theaterpädagoge Jörn Zacharias (52) hat in Stendal eine neue Heimat gefunden. Und so schnell will er hier auch nicht mehr weg. Im Gespräch mit Volksstimme-Reporter Tobias Hofbauer spricht er darüber, wie es ihn in die Hansestadt verschlagen hat und was für ihn die Faszination Theater ausmacht.