Stendal - Donald Lyko

Gute Nachrichten für Bahnreisende aus Stendal und der Altmark: Wenn Ende im Dezember 2023 zum Fahrplanwechsel das sogenannte Magdeburger Kreuz kommt, profitiert auch Stendal mit neuen IC-Verbindungen. Das hat Martin Walden, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Stendals Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) in einem Brief mitgeteilt.

In der Hansestadt Stendal würde dann zukünftig ein zusätzlicher IC-Zug von und nach Rostock fahren. Zudem entstehe eine neue Zugverbindung von und nach Hamburg mit einer Fahrzeit von voraussichtlich zwei Stunden, teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Den genauen Fahrplan mit den neuen Verbindungen wird es allerdings erst im Herbst 2023 geben.

Verbessern soll sich vor allem die Anbindung von Magdeburg an den Fernverkehr. Geplant sind drei tägliche Intercity-Direktverbindungen von/nach Berlin – eine mehr als bisher –, ein zweites Zugpaar (Leipzig–)Magdeburg–Schwerin–Rostock und eine bisher nicht bestehende Intercity-Direktverbindung von/nach Hamburg. Das zweite tägliche Zugpaar (Leipzig–)Magdeburg– Stendal–Schwerin–Rostock und zurück startet morgens in Rostock beziehungsweise am späten Nachmittag in Magdeburg. Die Fahrtzeit für die Strecke Magdeburg–Schwerin soll rund zwei Stunden betragen – ohne Umstieg wäre diese Verbindung damit circa 50 Minuten schneller als der Regionalverkehr.