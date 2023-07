Baustelle Vorwurf: Gesperrter Nachtigalplatz in Stendal wird zur Auto-Falle

Die Kreuzung am Nachtigalplatz in Stendal ist seit dem 10. Juli gesperrt. Wegen ungenügender Beschilderung fahren viele Auto- und Lkw-Fahrer in die Sackgasse der Tangermünder Straße – so der Vorwurf eines Anwohners.