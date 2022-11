Vorwurf - Stendal baut im Schneckentempo

Stendal - Fest steht, es soll gebaut werden. Aber wann? Fünf Bauvorhaben sammeln in den Büros der Stendaler Stadtverwaltung Staub an. So lautet zumindest sinngemäß der Vorwurf der Stadtratsfraktion Freie Stadträte Stendal/Bürger für Stendal (FSS/BfS). Die Volksstimme hat nachgefragt, was gemacht werden soll und warum noch keine Bagger rollen.