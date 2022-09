Wagen & Winnen auf dem Schulzenhof bei Stendal

Im Rahmen von „Wagen & Winnen“ gibt das Berliner SpreeTONorchester am 10. September ein Konzert in Bülitz auf dem Schulzenhof. Für Unterhaltung sorgen Swing und alte deutsche Tanzschlager.

Bülitz - Sie wollen Menschen und Kultur zusammenbringen, Kunstwerke und Orte verbinden, Dörfer vernetzen, etwas wagen und gewinnen – „Wagen & Winnen“. Zum zehnten Mal findet das Kunstfestival in der Altmark und im Wendland statt, in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, grenzübergreifend sozusagen. Die meisten Veranstaltungsorte drängen sich um Salzwedel, wo das Festival organisiert wird. Doch ziemlich genau zwischen Kalbe und Stendal öffnet ein Hof seine Tore und bringt „Wagen & Winnen“ auch wieder in unsere Region. Der Schulzenhof in Bülitz bei Bismark ist zum dritten Mal dabei. Wochenlange Vorbereitungen, neue Ideen und auch einiges an finanzieller Investition stecken in dem knapp dreitägigen Programm.