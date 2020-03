Die Eingangstür des Landratsamtes in Stendal. Archivfoto: Bernd-Volker Brahms

Beim Landkreis Stendal sind die beiden Stellen der Beigeordneten des Landrates neu zu vergeben. Sie sollen im April gewählt werden.

Stendal l Die Bewerbungsfrist ist mittlerweile abgelaufen. Wie viele Kandidaten sich auf die beiden Stellen der Beigeordneten des Landrates beworben haben, war gestern aus dem Landratsamt auf Nachfrage nicht zu erfahren. Die Angelegenheit werde zunächst am 12. März im nichtöffentlichen Teil des Kreis-, Vergabe- und Personalausschusses besprochen, teilte Kreissprecherin Angela Vogel mit.

So viel ist klar, die beiden Amtsinhaber Denis Gruber (prarteilos) und Sebastian Stoll (CDU) haben ihren Hut wieder in den Ring geworfen, wie beide gestern der Volksstimme bestätigten. Sie bewerben sich jeweils für eine zweite siebenjährige Amtszeit. Sie waren im Juni 2013 ins Amt gewählt worden, Gruber als 1. Beigeordneter und Stoll als 2. Beigeordneter.

Politische Konstellation völlig neu gemischt

Welche Chancen die Amtsinhaber haben, ist schwer einzuschätzen und hängt sicherlich auch davon ab, welche anderen Kandidaten sich – auch von außerhalb – beworben haben. Allein durch die Neuzusammensetzung des Kreistags nach der Kommunalwahl im Mai 2019 und der Abwahl von CDU-Landrat Carsten Wulfänger stellt sich die politische Konstellation völlig neu dar.

Der designierte Landrat Patrick Puhlmann (SPD), der am 19. März sein Amt antreten wird, hatte unmittelbar nach seiner Wahl im Dezember im Kreistag vorgeschlagen, dass über die Struktur der Verwaltungsspitze noch einmal nachgedacht werden sollte.

Der Landkreis Stendal sei der einzige in Sachsen-Anhalt, der sich zwei Beigeordnete leiste, sagte Puhlmann. Möglicherweise reiche ein Beigeordneter aus. Darüber hinaus könne er sich kostengünstigere Dezernetenstellen vorstellen, hatte er gesagt. Das Ansinnen fand im Kreistag keine Mehrheit.

Nach dem bisherigen Zeitplan sollen sich die Beigeordneten-Bewerber am 19. März im Kreistag vorstellen und in einer weiteren Sitzung am 2. April gewählt werden. Die Amtszeit läuft vom 17. Juni 2020 bis zum 16. Juni 2027.