Seit 2004 sind in Sachsen-Anhalt automatisierte Systeme zur Früherkennung von Waldbränden im Einsatz. In drei Waldbrandzentralen im Land und mit moderner Technik wird die Brandbekämpfung erleichtert. Wie das Frühwarnsystem für Brände im Landkreis Stendal funktioniert.

Solche Frühwarnsysteme wie in Brandenburg sind 2022 in Sachsen-Anhalt modernisiert worden. Insgesamt 15 Kameras suchen auf diesen Sensor-Türmen die Waldflächen nach Rauchschwaden ab.

Stendal - Dunkle Rauchschwaden ziehen über einem wilden Feldstreifen zwischen Feld und Wald in der Nähe von Hohengöhren auf. Es ist der Beginn eines Großbrandes, bei dem rund 50 Hektar Wald in Brand geraten, wie sich später herausstellt. Fälle wie dieser aus dem Jahr 2022 sind keine Seltenheit und bedürfen schneller Reaktion der Einsatzkräfte, damit der Schaden für Natur und Menschen so gering wie möglich gehalten werden kann. Insbesondere in der Waldbrandsaison von März bis Oktober.