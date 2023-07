Waldbesitzer in der Altmark müssen wegen der starken Ausbreitung des Kiefernborkenkäfers schnell reagieren.

Wälder in der Altmark gefährdet - Borkenkäferpopulation explodiert schlagartig

Stendal - Der Kiefernborkenkäfer breitet sich in der Altmark immer stärker aus. „Wo im letzten Jahr nur ein befallener Baum stand, sind es aktuell bereits vier bis fünf Bäume“, teilt das Betreuungsforstamt Nordöstliche Altmark mit. Vor allem der zwölfzähnige und der sechszähnige Kiefernborkenkäfer haben sich stark vermehrt. „Die Trockenheit der letzten Jahre hat die Kiefernwälder in der Region geschwächt. Ältere Kiefern haben es schwer, sich an die Grundwasserabsenkungen anzupassen.“

Fachleute warnen vor einer Massenvermehrung der Borkenkäfer. Das gestaltet auch den Verkauf von geschädigten Holzstämmen schwierig. „Diese kritische Situation ist Anlass dafür, dass Paragraf 16, Absatz 5 des Landeswaldgesetzes angewendet wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Demnach müssen Schutzmaßnahmen für größere Waldgebiete eingeleitet werden, die das Landeszentrum Wald koordiniert.

„Um eine weitere Ausbreitung der Borkenkäfer zu verhindern, müssen die frisch befallenen Bäume gefällt und die Rinde fachgerecht behandelt oder entsorgt werden. Waldbesitzern mittelalter und alter Kiefernbestände wird geraten, ihren Wald eigenständig zu kontrollieren und sich dann mit dem örtlich zuständigen Revierleiter bezüglich Schadensminimierung zu beraten“, teilt das Betreuungsforstamt mit.