In der Altmark lässt es bei fast jedem Wetter gemütlich Radfahren. Aber nicht sicher. Wo Radwege fehlen, müssen Pedalritter mit Lastwagen und Landmaschinen konkurrieren. Wie in und um Bismark.

Bismark - Wer in der Altmark eine Radwanderung unternehmen will, fährt wahrscheinlich nicht durch Bismark, nicht durch Kläden und durch Garlipp sowieso nicht. Sämtliche touristischen Radwege in der Altmark scheinen einen großen Bogen um die Einheitsgemeinde Bismark zu machen.