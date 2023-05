Kerstin Ramminger, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Stendal, in einem alten, mit Kreuzkraut durchseuchten, Luzernebestand. Sie ruft zur schellen Bekämpfung auf.

Tangermünde - Kaum eine Strecke in der Tangerregion, an der die Autofahrer nicht diese Pracht genießen können: Gelbe Korbblütler sorgen großflächig für Farbe im straßenbegleitenden Grün. Doch was Laien eventuell als ästhetisch empfinden, bereitet Landwirten und Hobbytierhaltern schlaflose Nächte.