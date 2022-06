Warum die Bahnhofstraße in Stendal für zwei Wochen voll gesperrt ist

Der direkte Weg vom Bahnhof in die Stadt Stendal und umgekehrt ist derzeit für Fahrzeuge versperrt. Zwei Wochen lang gilt dort eine Umleitung.

Weil ein Wohnhaus an das Fernwärmenetz angeschlossen wird, ist die Bahnhofstraße in Stendal für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt.

Stendal - Durchfahrt verboten: Wer, vom Nachtigalplatz kommend, zum Stendaler Bahnhof oder in umgekehrter Richtung fahren will, steht seit gestern vor einer Straßensperrung, hinter der ein Bagger seine Schaufel in die Erde krallt.