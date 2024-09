Seit 2006 engagiert sich Renate Rank ehrenamtlich bei der Tafel in Stendal.

Stendal - Mit Rollatoren, Einkaufstrolleys und großen Tüten stehen 20 Seniorinnen und Senioren dicht gedrängt morgens um 9.30 Uhr in der Adolph-Menzel Straße in Stendal. Sie warten vor der Glastür der Tafel darauf, dass es losgeht. Die zunehmende Zahl an Bedürftigen sorgt für eine angespannte Lage.