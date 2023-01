Warum die Marienkirche in Stendal die falsche Uhrzeit zeigt

Die Uhr an der Marienkirche in Stendal geht seit geraumer Zeit eine halbe Stunde nach. Auch die Uhr am Dom St. Nikolaus spielte 2022 verrückt. Detlef Frobel von der evangelischen Stadtgemeinde erklärt die Ursachen.

Detlef Frobel von der evangelischen Stadtgemeinde Stendal in der Uhrenstube der Marienkirche der Hansestadt. Das mechanische Uhrwerk ist nicht mehr in Betrieb.

Stendal - Wer sich in den vergangenen Tagen an der Marienkirche in Stendal einen schnellen Überblick über die Uhrzeit verschaffen wollte, blieb wohl verwundert zurück. Denn seit geraumer Zeit zeigen alle vier Ziffernblätter am Turm der Kirche die falsche Zeit an. Die Uhr geht eine halbe Stunde nach. Wie kann das sein?