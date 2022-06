Warum eine Altmärkerin als Sterbebegleiterin im Hospiz Stendal arbeitet

Susanne Kanemeier, Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes (links), und Hospizchef Ulrich Paulsen begrüßen Marleen Knopf in Stendal als neue ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Sie wird vor allem im Nordwesten der Altmark tätig sein.

Stendal - Als Arzthelferin ist Marleen Knopf mit dem Thema Tod immer wieder in Berührung gekommen. Jahrelang arbeitete sie mit Krebspatienten zusammen. Sie weiß also, was es bedeutet, wenn Gewissheit besteht, dass das Leben unweigerlich zu Ende geht.