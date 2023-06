Arbeiten an den Requisiten, Kostümen und am Bühnenbild. Die Aufgaben der internationalen Ausstatterin Juliette Coulmiers am Theater der Altmark sind vielseitig.

Stendal - Juliette Coulmier ist die erste Französin, die für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an das Theater der Altmark nach Stendal gekommen ist. Nach einem Studium in Lyon und einem Praktikum in München war für sie klar: Sie will noch nicht nach Hause. Kurzerhand hat sie sich für ein kulturelles Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland entschieden. Das FSJ hat sie vergangenen September nach Stendal gebracht. Bei einem Gespräch mit der Volksstimme zeigt sie, wie ihr Alltag am Theater aussieht.