Die Inflation ist in allen Lebensbereichen zu spüren. Besonders deutlich merken es die Kunden der Einkaufsmärkte in Stendal. So gehen sie mit der Preisexplosion um.

So voll ist ein Einkaufswagen heute selten. Die Kunden der Supermärkte in Stendal hadern mit den hohen Preisen.

Stendal - Die Hauptgeschäftszeiten der Supermärkte in Stendal sind laut Google Maps zwischen 16 und 19 Uhr. Trotzdem sind die Parkplätze vor den Geschäften um diese Uhrzeit kaum voller als am Vormittag. Die Kauffreude unter den Kunden in Supermärkten in Stendal ist zurückgegangen. Der Grund dafür ist schnell gefunden.