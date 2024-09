Warum Ihr Landbäcker in Stendal kleinere Brötchen backen muss

Sabine Gardulski aus Schönhausen arbeitet seit vier Jahren beim Landbäcker in Stendal.

Stendal - Wenn es irgendwo brummt in Ostdeutschland, dann in den Speckgürteln der Metropolen. Sollte man meinen. Umso erstaunlicher, dass sich das Stendaler Traditionsunternehmen „Ihr Landbäcker“ aus Teltow zurückzieht. Der Ort grenzt an Berlin und auch bis zum wohlhabenden Potsdam sind es nur wenige Kilometer.