Warum in Stendal zwei Brandruinen zum Stadtbild gehören

Das Haus am Arnimer Damm in Stendal ist vor drei Jahren abgebrannt. Es ist fast komplett zerstört worden.

Stendal - Im Februar dieses Jahres rückte die Stendaler Feuerwehr mitten in der Nacht aus, um in der Straße „An der Rolle“ einen Dachstuhlbrand zu löschen. Passanten hatten die Flammen bemerkt, die hochbetagte Eigentümerin des Hauses konnte glücklicherweise in Sicherheit gebracht werden. Zurückgezogen ist sie in ihr Haus nicht. Seit der schicksalhaften Nacht steht die Ruine leer. Das Dach ist mit einer Plane gesichert, das Grundstück umzäunt. Ein ganz ähnliches Bild bietet sich am Arnimer Damm. Dort hatte vor drei Jahren ein Brand ein Einfamilienhaus komplett zerstört. Der 88-jährige Besitzer war ums Leben gekommen.