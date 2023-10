Einmal mit Karte bitte? Nicht bei beringen Beträgen. Viele Händler in Stendal lassen Kartenzahlung erst ab einem bestimmten Betrag zu.

Warum Kartenzahlung in Stendal oft erst ab Betrag X möglich ist

In Stendal funktioniert Kartenzahlung oft erst ab einem Betrag von zehn Euro.

Stendal - Die Deutschen lieben ihr Bargeld. So heißt es zumindest im Allgemeinen. Oft wird diese Liebe aufgezwungen. Denn in vielen Geschäften bleibt den Kunden keine andere Möglichkeit, als mit Bargeld zu zahlen. Die Volksstimme hat sich in den Stendaler Geschäften umgesehen.

Auch in der Hansestadt ist bargeldloses Bezahlen noch lange nicht in allen Geschäften angekommen. Die Pandemie hat den Scheinen und Münzen im Portemonnaie zwar den Kampf angesagt, konnte sie allerdings nicht besiegen. Vor allem in Geschäften, die nicht von großen Unternehmen geführt werden, ist das Bezahlen mit Karte oft ein Problem.

Händler argumentieren mit hohen Gebühren

Zum Ärger der Kunden kommt in vielen Stendaler Geschäften hinzu, dass die Kartenzahlung erst ab einer bestimmten Summe funktioniert. Viele Händler begründen das mit hohen Gebühren. Bargeldloses Bezahlen sei für Kunden zwar praktisch, für einige Händler jedoch teuer. Den Kunden bleibt nichts anderes übrig, als sich dem Betrag oder dem Bargeld zu fügen. Yvonne Röhling von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt sagt: „Die Händler haben keine Verpflichtung, Kartenzahlung geringer als zehn Euro anzubieten.“ Kartenzahlung ist nur ein Service, den Geschäfte anbieten können, aber nicht müssen.

Dementsprechend können Händler auch selbst entscheiden, ab welchem Betrag Kartenzahlung möglich ist. Die gefürchteten Transaktionsgebühren gibt es tatsächlich. Je nach Anbieter sind diese unterschiedlich, werden jedoch prozentual gerechnet. Außerdem spielt es eine Rolle, ob mit EC- oder Kreditkarte bezahlt wird.

Anschaffung der Geräte ist eine Hürde

Kreditkarten haben Gebühren zwischen ein und zwei Prozent, EC-Karten haben weniger als ein Prozent. Hinzu kommen Transaktionskosten je Zahlvorgang, meist geringe Cent-Beträge. Eine weitere Hürde, die Anschaffung des Terminals und die Ausstattung im Laden. Viele Lesegeräte werden geliehen, es muss Miete gezahlt werden.

Wird Kartenzahlung generell angeboten, sind die Kosten sowieso da. Im Prinzip wäre es egal, ab welchem Betrag Kartenzahlung möglich ist. Dennoch haben viele Händler Angst, hohe Gebühren zu zahlen, wenn bei geringen Summen oft mit Karte gezahlt wird.

Deutschland hinkt hinterher

Stendal ist nicht die einzige Stadt, in der dieses Problem herrscht. Ganz Deutschland ist im europäischen Vergleich bei der bargeldlosen Bezahlung hinterher. Die Strategieberatung Boston Consulting Group (BCG) errechnete kürzlich, dass die Deutschen im letzten Jahr rund 284-mal mit Bank-, Kreditkarte oder Smartphone bezahlten. Im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um vier Prozent. Von 17 verglichenen europäischen Ländern landet Deutschland allerdings nur auf Platz 12.

Bei einem Blick auf die Europakarte fällt auf, Deutschland scheint auf einer geografischen Bezahlgrenze zu liegen. Die skandinavischen Länder sind deutlich weiter beim Bezahlen ohne Scheine und Münzen. 2022 zahlten die Norweger rund 708-mal mit Karte oder per Smartphone, die Dänen 610-mal. In den südlicheren Ländern wie Italien (186), Spanien (281) und Portugal (246) wird noch seltener als in Deutschland mit Karte bezahlt. Sogar Österreich schaffte nur 247 digitale Transaktionen.