Warum Menschen Fuchs, Milan und Waschbär im Tiergarten Stendal ins Herz geschlossen haben

Um sein Patenkind zu besuchen, nehmen viele Menschen lange Wege in Kauf. Bei Tierpaten ist das ähnlich. Die Förderer bekommen eine besondere Führung durch den Tiergarten Stendal – und nicht nur das.

Stendal - Kann ein flugunfähiger Greifvogel in einer Voliere ein Symbol für Freiheit sein? In den Augen von Tierpaten ist so etwas möglich und noch viel mehr.