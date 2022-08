Warum von einem Obdachlosen-Camp in Stendal keine Rede sein kann

Auf einer parkähnlichen Grünfläche in Stendal campiert ein Obdachloser. Manch einer hatte schon den Verdacht, dass in der Stadt ein Obdachlosen-Camp entsteht.

Ein wohnungslose Mann verbringt seine Zeit am Nachtigalplatz in Stendal. Zuvor campierte er vor dem Landratsamt auf.

Stendal - Etwas irritiert sind einige Stendaler in den vergangenen Tagen gewesen, als sie am Landratsamt in der Hospitalstraße vorbeikamen. Es sah so aus, als ob auf dem parkähnlichen Stück auf der gegenüberliegenden jemand ein Zelt aufgeschlagen hatte. Entsteht am Rand der Innenstadt gerade ein Obdachlosencamp?