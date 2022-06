Warum Weihnachtsmänner in Stendal Moped fahren und singen

Dieser Anblick sorgt für Weihnachtsstimmung. In Stendal sind ganz besondere Moped-Fans unterwegs, die auch noch singen können und damit Spenden für einen guten Zweck einsammeln.

Mehr als ein Dutzend Weihnachtsmänner haben auf Simson-Mopeds in Stendal ihre Runden gedreht. Und mit der Aktion Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Stendal - Was für ein schönes Bild auf dem Winckelmann-Platz in Stendal. Mit einer besonderen Aktion sorgten Moped-Fahrer am Sonnabend für weihnachtliche Stimmung und brausten damit auch noch für einen guten Zweck durch die Stadt.